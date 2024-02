"E' una sconfitta brutta, che fa male". Davide Zappacosta non ci gira intorno parlando del netto 4-0 subito dall'Atalanta a San Siro contro l'Inter ai microfoni ufficiali del club bergamasco. "Naturalmente abbiamo affrontato una squadra molto forte - ha aggiunto l'ex Chelsea - Queste partite vengono decise da degli episodi, oggi ce ne sono stati un paio che hanno indirizzato la partita. Poi fai fatica a rimetterla in piedi contro queste squadre.

La sconfitta brucia, ma dobbiamo resettare subito perché ci aspetta una partita importante. Dobbiamo girare pagina, non eravamo i più forti del mondo prima e non siamo i più scarsi adesso. Analizzeremo la partita per vedere cosa fare meglio".