Una buona e una cattiva notizia dall'infermeria per l'Atalanta, domani protagonista dello scontro diretto al vertice contro la capolista Napoli. L'aggiornamento sulle condizioni degli acciaccati lo fornisce direttamente Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, nel corso della conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Zingonia: "De Roon si sta allenando con la squadra, domani verrà convocato. Sembra guarito, ma è chiaro che c'è sempre un po' di preoccupazione. Per Muriel è un problema più tendineo che muscolare, peccato perché aveva fatto alcune partite in una buona condizione, riprenderà dopo la sosta".