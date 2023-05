Nell'immediata vigilia di Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini parla così ai microfoni di SkySport. "Stimolo in più non aver mai vinto i ncasa con l'Inter in questi 7 anni? Resta sempre una gara difficile, qualche volta ci siamo andati vicino. Speriamo sia la volta buona, ma giochiamo contro una squadra molto forte che ha vinto la Coppa Italia ed è in finale di Champions - dice il tecnico bergamasco -. Per noi è fantastico essere qui ancora a giocarci il quarto posto, siamo molto soddisfatti di essere comunque già in Europa. Questo è stato un campionato molto equilibrato, diverso rispetto agli altri anni. Noi sicuramente siamo soddisfatti di aver navigato sempre in compagnia delle altre big. Il mio futuro? Ora penso a giocare...".

