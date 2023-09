"In generale sono estremamente soddisfatto, come reazione e richiesta che avevamo fatto loro". Apre così la sua analisi della partita, l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli che in conferenza stampa post-match si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, nonostante il risultato. "Quindi siamo contenti perché abbiamo fatto la gara che volevamo fare, di contrapposizione e di sacrificio fino al 95'. Potevamo essere fortunati, loro sono stati bravi e fortunati a trovare quel gol. Non abbiamo mollato, ci siamo smarriti solo una decina di minuti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Il trio d'attacco ero curioso di vedere Shpendi, che conoscevo parzialmente. Lui è stato bravo, quasi esageratamente disponibile al sacrificio. Gli altri due pure, nei confronti di un reparto, quello dell'Inter che è granitico".

Il reparto difensivo ha tenuto botta.

"Abbiamo tenuto botta, ha detto bene. L'Inter ha grandissimi giocatori, la squadra ha tenuto e abbiamo preso gol solo su una seconda palla da un calcio da fermo. Ci siamo difesi bene, siamo a parlare di gente importante e il confronto è stato buono".