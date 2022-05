Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi, raggiunto da Tutto Mercato Web, ha sottolineato il ruolo di Andrea Pinamonti nella salvezza raggiunta aritmeticamente dal club toscano: "Pinamonti è stato importante, ha fatto bene, ha fatto 12 gol e spero ne faccia ancora. Credo che sia servito a noi come siamo serviti a lui. Qui è cresciuto tanto, si è completato, è un ragazzo serio: secondo me farà strada, ha prospettive importanti e non deve fermarsi. Ha la testa sulle spalle ma al netto del singolo in questa stagione è stato il gruppo a fare la differenza".