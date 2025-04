Interista una volta, interista per sempre. È il sentimento che pervade Steven Zhang, l'ex presidente dell'Inter che, a quasi un anno dalla separazione obbligata dalla sua Beneamata non dimentica la sua grande 'famiglia' come spesso l'ha definita in passato. L'affetto che lega il giovane delfino di Zhang Jindong all'Inter è ancora forte e solido e Steven fa sempre in modo di ricordarlo come ieri sera, immediatamente dopo il triplice fischio di Bayern Monaco-Inter, match vinto dalla squadra di Simone Inzaghi che ieri sera ha sbancato l'Allianz Arena di Monaco compiendo un passetto in avanti, ancora tutto da rifinire nella gara di San Siro valida per il ritorno di mercoledì prossimo, verso la semifinale della massima competizione europea.

Poche parole ma tanto sentimento (come spesso accaduto in passato) quelle espresse dall'ex presidente che per esprimere la sua vicinanza all'Inter si è limitato a repostare una foto dell'esultanza dei nerazzurri con un cuoricino a corredo che dice tanto.