Nella cornice di San Siro, dopo il triplice fischio di Inter-Udinese, a prendersi la scena sono stati i due francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Mentre l'ex Bayern, ancora out per infortunio, batteva le mani e salutava la Curva Nord, non si è accorto che dietro di lui gravitava il compagno di squadra che, posizionandosi a gattoni, è riuscito nella missione di farlo cadere in terra e di farsi poi inseguire dal connazionale.

Simpatico il commento dell'Inter a corredo del post condiviso: "Quando vedi un outfit da rovinare" si legge sui social nerazzurri.