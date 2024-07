Alex Perez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Un traguardo importantissimo per il difensore spagnolo classe 2006, arrivato dal Betis con la formula del prestito con diritto di riscatto, celebrato sui social anche dal suo entourage.

Goal Management ha pubblicato sui social le immagini più belle del suo sbarco a Milano, della visita nella sede nerazzurra e della firma sul nuovo contratto. "Álex Perez è NEROAZZURRO. Il difensore del Real Betis arriva in prestito con opzione di acquisto dall'Inter Milano. Talentuoso e lavoratore, Alex è pronto per affrontare questa entusiasmante missione in Italia. Buona fortuna Alex", il messaggio poi postato.

