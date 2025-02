Mats Hummels si è congratulato via social con Henrikh Mkhitaryan riprendendo un post del Borussia Dortmund che magnificava la stagione 2015/16 dell'armeno in giallonero: l'attuale centrocampista dell'Inter chiuse a 23 gol e 32 assist in tutte le competizioni.

"Non avete idea di quanto giocò bene Mkhi quell'anno", scrive Hummels. "Grazie per i bei ricordi! Mi mancano quei giorni", la risposta di Mkhitaryan accompagnata da due cuori gialloneri.