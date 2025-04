La vigilia di Pasqua è arrivata; è anche la vigilia della sfida importantissima che l'Inter giocherà a Bologna. Ma il 19 aprile è anche il compleanno di Marko Arnautovic (36 anni). Appena è scoccata la mezzanotte, ecco subito gli auguri dell'Inter: "È una storia speciale quella che lega Marko Arnautovic e l'Inter. L'attaccante austriaco, che oggi compie 36 anni, è arrivato giovanissimo in nerazzurro, vivendo dall'interno la straordinaria stagione 2009/10. Un anno in cui raccolse solamente 3 presenze in campionato, apparendo comunque nella lista dei vincitori di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Tornato all'Inter nell'estate del 2023, Marko ha messo la sua esperienza al servizio della squadra, diventando un punto di riferimento importante per tutti i suoi compagni".

Il comunicato del club nerazzurro ripercorre il curriculum di Arnautovic: "Nato a Vienna il 19 aprile 1989, nella stagione del suo ritorno Arnautovic ha aggiunto al suo palmares una Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella. In totale Marko ha collezionato 59 presenze e 14 gol con la maglia dell'Inter: in questa stagione l'austriaco si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni, in cui ha messo a segno reti importanti. Considerando tutte le competizioni Arnautovic ha giocato 684' in cui ha realizzato 7 gol e servito 2 assist, partecipando così a una rete ogni 76'.

A Marko vanno i migliori auguri di tutta la famiglia interista!".