In attesa dell'arrivo delle squadre, lo spogliatoio del Franchi è pronto ad accogliere la compagine di casa e quella ospite che ha già allestito di nerazzurro lo spogliatoio in cui verrà ospitata. Più che nerazzurro, per dirla più fedelmente alla cronaca, lo spogliatoio dell'Inter è tinto di bianco come il colore della maglia con la quale scenderà in campo. I campioni d'Italia affronteranno la Fiorentina con la seconda maglia, la classica divisa away.