È stato sicuramente tra i più positivi dei nerazzurri nel derby di ieri sera. Soprattutto, ha galvanizzato la folla interista quando, dopo una grandissima chiusura su Rafael Leao lanciato praticamente a tu per tu con Yann Sommer, ha esultato con rabbia come se avesse segnato una rete. E in effetti, quell'intervento di Benjamin Pavard è valso quasi come un gol.

E proprio la diapositiva di quel momento fa bella mostra sulla pagina Instagram del giocatore francese, che spiega poi con parole importanti quello che vuol dire per lui indossare questa maglia. "Tanta generosità in ogni contrasto, la voglia di non mollare mai. Questa squadra ti spinge a superare i propri limiti".