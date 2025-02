Se c'è da fare gruppo, Marcus Thuram è in prima fila. Ride, scherza, festeggia, persino quando non è nemmeno in distinta e dopo il gol di Arnautovic raggiunge i compagni scavalcando da bordo campo e raggiungendo il resto del gruppo.

Ma non solo. Il francese è scatenato anche sui social network, tanto da commentare spesso e volentieri sotto i post dei compagni. Come ha fatto per Correa, che ha esternato la propria felicità dopo il successo sulla Lazio. Tra i commenti spunta proprio quello di Thuram, che ha soprannominato il compagno "Tucu Football Correa". Ieri l'argentino è stato tra i protagonisti in positivo guadagnandosi un rigore.