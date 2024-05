Non solo festeggiamenti per lo scudetto e presentazioni con la nuova proprietà per alcuni dei protagonisti del ventesimo Tricolore dell'Inter. Marcus Thuram e lady Inzaghi, Gaia Lucariello, non dimenticano la realtà. E se su Appiano Gentile aleggia ancora quella sensazione di ilarità post-seconda stella, il Tikus e la moglie del condottiero interista spostano l'attenzione anche sulle brutte notizie provenienti dall'altra parte del Mediterraneo, dove in Palestina è in corso un terribile conflitto e genocidio da parte di Israele. Tel Aviv ieri ha scagliato l'ennesimo attacco sulla Striscia, lanciando raid sul campo profughi di Rafah.

Ennesimo accanimento da parte degli israeliti ai danni di un popolo ormai massacrato da mesi che da un lato trova forzati alibi da parte di alcune Nazioni, dall'altro non passa inosservato per gran parte della popolazione mondiale che grida a gran voce lo 'stop al massacro'. Tra questi ci sono appunto anche il 9 di Inzaghi e la moglie che, attraverso i social, hanno ripostato una storia Instagram che sta trovando grandissima condivisione a livello globale che recita: "Tutti gli occhi su Rafah". Slogan nato, appunto, per puntare lo sguardo su quanto accaduto nelle scorse ore e nei mesi addietro.