Yann Sommer si esprime sul suo profilo Instagram dopo il deludente pareggio che la Nazionale svizzera ha rimediato ieri a Prishtina contro il Kosovo. Il numero uno dell'Inter si proietta già alla prossima sfida, quella di martedì contro Andorra: "Non è stato il risultato che cercavamo. Tempo di riposare un paio di giorni e riposarci per il match che sta per arrivare".