Dopo la grande vittoria in campionato ecco che l'Inter festeggia un compleanno. È quello di Yann Sommer : "Buon compleanno a Yann Sommer! Oggi il portiere svizzero compie 36 anni. All’Inter dall’estate 2023, Sommer festeggia il suo secondo compleanno da giocatore interista. Con la maglia nerazzurra nella scorsa stagione è stato assoluto protagonista nella vittoria dello Scudetto della Seconda Stella e in quella della Supercoppa Italiana. In questa stagione ha collezionato 21 presenze tra Campionato e Champions League.

A Yann vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".