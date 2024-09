L’Inter è come sempre molto attenta ai trionfi degli italiani negli altri sport. Oggi è Jannick Sinner a guadagnarsi il tweet celebrativo del club nerazzurro dopo il trionfo allo US Open 2024. Il tennista azzurro vince il suo secondo slam in carriera battendo proprio lo statunitense Taylor Fritz un tre set.

Un match che ha attirato tantissimi vip statunitensi sugli spalti per supportare l’atleta di casa, su tutti la popstar mondiale Taylor Swift assieme al fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce.