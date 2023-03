Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana in prestito dall'Inter, festeggia la prima rete in Serie A: "Emozione indescrivibile il mio primo gol in serie A. Grande partita di squadra che ci da continuità", scrive il centrale su Instagram dopo la rete siglata lo scorso fine settimana. I campani hanno poi chiuso la partita contro il Bologna sul 2-2.