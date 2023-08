Dopo le visite, la firma e l'ufficialità del suo trasferimento all'Inter, per Benjamin Pavard scocca anche l'ora della prima tappa ad Appiano Gentile. Il francese, come testimoniato da alcuni scatti proposti sui social dal club nerazzurro, sorride e fatica con i suoi nuovi compagni di squadra: "Primo allenamento in nerazzurro per Benji", recista il post del Biscione.