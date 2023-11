Benjamin Pavard sta continuando a lavorare per recuperare dall'infortunio subito un paio di settimane fa. Il difensore francese oggi sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme allo staff che lo sta aiutando nel recupero dalla lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Si tratta del preparatore Christian Belise e il fisioterapista Azdine Bousnana:

"Lavoro con lui da anni, sempre in prima linea per farmi trovare pronto anche ora che lavoro per recuperare. Lo consiglio al 1000% e lo scrivo in inglese perché tutto il mondo possa capire. Lo stesso vale per il mio fisioterapista", si legge nelle storie del calciatore.