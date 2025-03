A novanta giorni esatti da Inter-River Plate, sfida valida per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club 2025, il club argentino ha dato appuntamento ai campioni d'Italia con un messaggio su X: "Novanta giorni a una grande partita", il messaggio correlato alla foto che ritrae otto giocatori di spalle davanti al Lumen Field di Seattle, Washington. Pronta la risposta nerazzurra.

90 days to go until a big game https://t.co/l1d3xSwkqY