"Your order has been shipped", così Federico Dimarco dopo Inter-Fiorentina ha commentato sui social l'assist per l'1-0 di Marcus Thuram, taggando il francese. Che, in italiano, ha commentato adeguandosi allo spirito del post: "Meglio di Amazon", con emoticon sorridenti. Segnale del clima cche si respira in casa nerazzurra, dopo la splendida vittoria di ieri.