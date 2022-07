Altra giornata di allenamento per Romelu Lukaku, che come spesso accade pubblica sui social degli spezzoni delle sue sedute personalizzate. L'ultimo, accompagnato da un orologio che simboleggia lo scorrere del tempo, è arrivato su Instagram: Big Rom continua a correre al Nespoli di Olbia, in Sardegna, per arrivare in ritiro al top della forma.