L'Inter passa in vantaggio con Acerbi, prima di subire il pari firmato da Mancini e lo svantaggio sottoscritto Da Stefasn El Shaarawy che approfitta di un'amnesia della difesa nerazzurra e ribalta il risultato dell'Olimpico. Il risultato resta inchiodato sul 2-1 per i padroni di casa che vanno negli spogliatoi in vantaggio. Vantaggio che però dura poco perché a quattro minuti dal rientro in campo Marcus Thuram segna il gol che fa dà apripista ad una rimonta nerazzurra che non lascia scampo ai giallorossi.

"Un’altra partita da grande squadra. Reazione importante dopo essere stati rimontati in un campo difficile. Ancora un’altro grande segnale per noi stessi" dice Lautaro Martinez che affida i suoi pensieri a Instagram dove si esprime con solite parole da leader. "Continuiamo così - aggiunge poi il capitano che come solito fare sottolinea il lavoro dei compagni omaggiandolo -. Grande ragazzi. Grazie come sempre tifosi per il vostro supporto".

