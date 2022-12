Per il fresco iridato con la maglia dell'Argentina Lautaro Martinez arrivano anche i complimenti più belli, quelli della compagna Agustina Gandolfo, sempre a fianco dell'attaccante dell'Inter durante la spedizione in Qatar. Dal suo profilo Instagram, Agustina esulta per il trionfo mondiale dell'Albiceleste e dice al suo compagno: "Ti amo, ti meriti tutto questo".