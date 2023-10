Mohamed Kallon compie oggi 44 anni, essendo nato il 6 ottobre 1979. L'attaccante della Sierra Leone è legatissimo ai nerazzurri, essendo stato portato in Italia dal club, in cui ha avuto modo di giocare con profitto in prima squadra. Kallon è stato omaggiato oggi con un video a lui dedicato sui canali social nerazzurri in cui si rivedono i dieci gol più belli della carriera.