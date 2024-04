Simbolo di un'Inter in cui tutti sono utili per raggiungere lo scudetto della seconda stella, Alexis Sanchez ieri sera è riuscito a rendersi decisivo nella gara con l'Empoli mettendo al sicuro i tre punti con il gol del 2-0 che ha chiuso i giochi. All'indomani del successo di Pasquetta, il cileno su Instagram usa una parola eloquente per descrivere lo spirito di squadra: "Together (insieme, ndr)". Con tanto di due stelle a fianco.