Dopo aver guidato la delegazione di Inter Academy Chile nella full immersion nerazzurra andata in scena durante la prima settimana di ottobre, Ivan Zamorano ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per chi ha partecipato all'iniziativa: "Sono così emozionato e orgoglioso dell'impegno e delle prestazioni dei nostri selezionati dell'Inter Academy Chile! Ognuno ha brillato a Milano, vivendo momenti indimenticabili. Sono sicuro che tutti possano realizzare il loro sogno di diventare grandi calciatori. Se lo immagini, puoi farcela! Grazie al nostro fantastico team per aver reso questo sogno realtà".