Settimana di emozioni per Thuram che dopo aver festeggiato lo scudetto, il primo della sua storia all'Inter, dove aveva già sollevato la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli lo scorso gennaio, celebra la promozione in Serie A del Parma. Una qualificazione alla massima competizione italiana che il club emiliano ha ottenuto questo pomeriggio grazie all'1-1 ottenuto in casa del Bari che l'attaccante dell'Inter vive con un pizzico di emozione e tanto affetto, e non solo per il fatto di essere nato nella città emiliana. Un'immagine che vale mille parole quella postata per l'occasione dal Tikus che ripropone una storica foto che lo ritrae da bambino a fianco del padre Lilian, durante una delle prime volte in cui l'attuale eroe nerazzurro calcò un campo di Serie A, risalente ai tempi in cui Thuram senior vestiva la maglia ducale.