Fine della tournée Giapponese per l'Inter, di ritorno in Italia per ultimare la preparazione in vista del via al campionato. A tracciare un bilancio sui social ci pensa Robin Gosens, che allontana il mercato puntando il mirino sulla Serie A quasi alle porte: "Grazie Giappone. È stato un piacere essere qui - scrive il tedesco su Instagram -. Ci siamo impegnati molto e abbiamo avuto anche l'opportunità di entrare in contatto con una cultura molto stimolante. Il supporto durante tutti i giorni qui è stato fantastico. La nuova stagione di Serie A si avvicina".