Marcus Thuram non perde occasione per elogiare il fratellino Khepren. A maggio ragione quando il centrocampista della Juve si rende protagonista di una giocata super come quella contro l'Empoli.

Il francese, nell'azione del gol del pareggio, è riuscito ad andare via ad un avversario con un tocco di tacco, prima di spedire la palla in porta.

L'attaccante nerazzurro ha elogiato così il fratello sui social, rimarcando la bellezza della giocata con le emoticon della faccia sorpresa. A seguire un'altra storia: "Figlio unico". Il gol di Thuram non è bastato però alla Juventus, eliminata dall'Empoli ai calci di rigore.