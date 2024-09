Davide Frattesi è l'uomo in più in zona gol per la Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista dell'Inter è andato a segno anche questa sera a Budapest in Nazionale. Una rete collaudata sull'asse nerazzurro con Dimarco: cross dell'esterno mancino, colpo al volo con il petto di Frattesi, che sui social ha voluto dare un taglio ironico alla volée: "Giocare tutti i giorni a tedesca a Fidene alla fine ha pagato", ha scritto in un post su Instagram.