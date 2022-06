Ajara Njoya e Andre Onana a pranzo con Samuel Eto'o, che li ha definiti su Twitter "il futuro dell'Inter". Una è l'attaccante classe '93 di Inter Women, in questa stagione autrice di 8 gol in 18 presenze, l'altro è il portiere promesso sposo dei nerazzurri che a partire da luglio contenderà il posto tra i pali a capitan Handanovic. Due camerunesi per i quali l'eroe del Triplete farà certamente il tifo perché la sua profezia si avveri.