Mattinata in famiglia per i giocatori dell'Inter, impegnati questo pomeriggio ad Appiano Gentile per svolgere l'allenamento della vigilia del big match contro l'Atalanta in programma per domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium. Mentre Lautaro Martinez è in questo momento agli ordini dell'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, durante la mattinata odierna il capitano si è dilettato in un altro allenamento, atipico e personalizzato. Atipico se non altro perché a dirigere la sessione di training è proprio il Toro di Bahia Blanca, per una volta dall'altro lato della balaustra ed entrato nei panni di coach personalizzato per un atleta speciale: il figlio.

Il piccolo Theo, nato ad agosto e sotto il segno del Leone come il papà, e che tra qualche mese compirà due anni, ha già mostrato le doti calcistiche che tanto piacciono a capitan Lautaro: feeling col pallone e buon tiro, che però vanno allenati col tempo a partire dalla tenerissima età. E non a caso l'allenamento di questa mattina era dedicato proprio a questo: allenamento col pallone e via di piedino sinistro ancora tanto delicato ma con un potenziale talento da sviluppare e affinare. In attesa di scoprire se la genetica non lo ha tradito, papà Lauti torna a pensare alla sua Inter e all'Atalanta, mentre mamma Agus si gode, mostrandoli al mondo, i primi passi calcistici del figlioletto Theo. Milano acquisisce un nuovo potenziale Theo del calcio, figlio d'arte ma non... milanista.

