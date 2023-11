Davide Frattesi ha scelto una delle notte europee più folli della storia dell'Inter per realizzare il suo primo gol in Champions League. Il centrocampista azzurro ha segnato il gol del momentaneo 3-2 contro il Benfica con una conclusione al volo e dopo un grandissimo inserimento in area. "Pazza Inter", il commento postato sui social al termine della partita.