Dopo l'istantanea con Cristiano Ronaldo a margine di Inter-Al Nassr 1-1, Juan Cuadrado si porta a casa un'altra cartolina da conservare gelosamente dal Giappone. Il colombiano, oggi decisivo nella rimonta nerazzurra ai danni del PSG, si è fatto fotografare in compagnia di Neymar, come si nota sul suo profilo Instagram. "Grazie Giappone, continuiamo a prepararci per ciò che deve venire", il messaggio di accompagnamento al post.