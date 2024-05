Primo compleanno nerazzurro per Juan Cuadrado. Il colombiano spegne oggi 36 candeline e riceve gli auguri dell'Inter: "Tanti auguri a Juan Cuadrado! Oggi l'esterno interista compie 36 anni. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, festeggia il primo compleanno in nerazzurro. In questa sua prima stagione ha collezionato 11 presenze complessive, vincendo lo Scudetto e la Supercoppa Italiana. A Juan vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!", si legge su Inter.it.