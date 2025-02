Serata sfortunata quella di ieri per il Tucu Correa, unico a uscire da San Siro con qualche dispiacere, e qualche lacrima soffocata in campo per il dolore e la resistenza alla quale è stato obbligato nell'ultimo giro d'orologio del primo tempo e della sua partita. L'attaccante argentino, tornato in campo dopo un lungo stop, è stato costretto a lasciare la partita all'intervallo per via di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che verrà valutato meglio già domani, quando il giocatore verrà sottoposto a esami strumentali. Una bandiera bianca che l'ex Lazio è stato costretto a sventolare e che preannuncia un altro periodo ai box che lo terrà ancora una volta lontano dal rettangolo verde.

Ciononostante l'argentino non ha perso il sorriso e digerito il brutto episodio e in attesa degli esami di domani, Joaquin esulta per la squadra: "Tre punti molto importanti" scrive su Instagram il Tucu qualche ora fa, dove ha postato una carrellata di foto del match di ieri.