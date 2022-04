Le due presenze fugaci nei finali di partita con Genoa e Fiorentina in quattro mesi di Inter non hanno demoralizzato Felipe Caicedo che, lontano dai riflettori, si sta allenando duramente ad Appiano Gentile per conquistare quello spazio che il suo mentore Simone Inzaghi gli ha concesso col contagocce. "Lavora duro e in silenzio, lascia che il tuo successo faccia rumore", il messaggio postato sul proprio profilo Twitter dall'attaccante ecuadoriano, con tanto di immagini che lo ritraggono mentre è impegnato nell'allenamento odierno.