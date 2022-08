"Questo è il modo in cui lo facciamo. +3 Avanti così!". E' questo il commento utilizzato da Brozovic sui propri profili social per festeggiare la vittoria di ieri sera a San Siro contro la Cremonese. Il centrocampista croato, come il resto della squadra, ha messo nel mirino l'importantissimo derby in programma sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan.