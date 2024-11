Si è concluso con un deludente pari per 1-1 il match di ieri sera tra Inter e Napoli che non ha decretato una prima 'favorita' alla corsa scudetto, quest'anno sempre più intrigata e affollata. Dopo il punto conquistato in casa contro la squadra dell'ex allenatore Antonio Conte, che frena in qualche modo la corsa dell'Inter, che ieri si lascia strappare la possibilità di superare in classifica proprio i partenopei e prendersi la vetta alla classifica, Alessandro Bastoni non perde l'entusiasmo: "Continuiamo a lottare" è l'avviso social lanciato ai compagni dal 95 nerazzurro.