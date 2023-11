Era un lontano Chievo-Inter... tanto lontano da non avere immagini in HD tantomeno così nitide, eppure il siluro di Adriano l'imperatore è ancora oggi chiaro nei ricordi di tutti. Un ricordo che lo stesso protagonista riesuma non senza una punta di nostalgia che condivide con i suoi affezionati tifosi e fans. "Non ho fatto in tempo a girarmi che la palla era già dentro la rete, il portiere era fermo e non ha nemeno visto il pallone entrare. Ma credetemi, ho sentito fshuu (il verso del vento, ndr). Una roba! Grazie Bobo Vieri" scrive il brasiliano nel Tweet in cui ringrazia l'ex compagno di squadra per l'assist.

Grazie @vieri_bobo pic.twitter.com/6Iw1elLZOz — Adriano Imperador (@A10imperador) November 16, 2023