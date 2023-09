Una piccola vetrina della Svizzera a Milano. In Piazza Gae Aulenti è stato infatti installato lo Swiss Family Village, una piccola 'fiera' patrocinata dall'istituto Svizzera Turismo Italia per far conoscere alcune tipicità del Paese elvetico. Testimonial d'eccezione, il portiere dell'Inter Yann Sommer, che su Instagram invita tutti i suoi followers alla visita.