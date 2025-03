Giustamente amareggiata l'attaccante belga Tessa Wullaert dopo che l'Inter Women si è vista sfuggire dalle mani un derby che l'ha vista avanti tre volte e per tre volte agganciata dal Milan. Queste le sue parole a Inter TV: "Ci dispiace non aver vinto ancora nel derby: siamo passate in vantaggio tre volte e bisognava mantenere il risultato, abbiamo dato tutto però e questa è la cosa più importante. Gli spettatori hanno visto un bel derby, ma avremmo preferito vincere. Se segni tre volte bisogna vincere: abbiamo preso due reti su autogol, siamo state sfortunate ma forse bisognava essere più furbe in quelle occasioni".

Wullaert, autrice del gol del 3-2, prosegue: "Avrei preferito vincere piuttosto che segnare, ma sono in buona forma: ho fatto gol settimana scorsa e anche oggi, è il mio lavoro di attaccante aiutare la squadra con un gol o un assist, ma con i tre punti sarebbe stato meglio. Con la Fiorentina sarà una partita dura, loro sono molto forti, soprattutto in casa: siamo impazienti di sfidarle, ho visto che hanno battuto la Juventus. Sono in fiducia, ma se facciamo il nostro meglio possiamo vincere questa partita”