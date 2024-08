Nel Matchday Programme di oggi, 30 agosto, c'è anche un'intervista a Tessa Wullaert, attaccante belga classe 1993 nonché una delle migliori calciatrici europee, recentemente ingaggiata dall'Inter Women. "Sono una calciatrice che vive per fare gol e assist e odia perdere. Ho molto carattere e voglio sempre dare il 100% in campo e aiutare la squadra a vincere: è la mia passione e il mio lavoro. Le mie migliori qualità? La velocità, la visione di gioco e fare gol. Gioco a calcio da quando avevo cinque anni - aggiunge Wullaert - , è un punto fermo, qualcosa che ha sempre fatto parte della mia storia. Il ricordo più bello della mia infanzia legato al calcio sono io che preparo tutto per iniziare l’allenamento e mio nonno che mi allaccia gli scarpini. Vestire questa maglia oggi significa fare parte di un grande club. L'Inter è molto sostenuta anche in Belgio ed è ancora più bello essere qui, voglio aiutare questa squadra a raggiungere più traguardi possibili".