Elisa Polli sempre più sulla cresta dell'onda. L'attaccante toscana decide con un guizzo dei suoi la sfida tra l'Inter Women di Gianpiero Piovani e il Como, formazione che si rivela un autentico osso duro per le nerazzurre. Che però creano le migliori occasioni durante l'arco della partita che viene risolta al minuto 69 proprio da Polli, subentrata solo dieci minuti prima a Tessa Wullaert, che approfitta dell'intuizione di Olivia Schough brava a trovare in mezzo la numero 9 interista che chiude in porta di sinistro per la sua terza rete consecutiva in tre partite.

Le lariane provano a reagire ma alla fine devono alzare bandiera bianca: con questa vittoria, l'Inter si porta momentaneamente a meno quattro dalla capolista Juventus impegnata nel pomeriggio contro la Roma, in attesa del big match di venerdì pomeriggio.