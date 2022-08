Prime parole da calciatrice nerazzura Stefanie Van Der Gragt, protagonista ai microfoni di InterTV a poche ore dal suo arrivo: “Sono felicissima di aver firmato con l'Inter Women, è un grandissimo club e sono stata accolta benissimo. Per me arrivare qui significa tanto. È tutto nuovo: Paese e campionato. Mi sento molto bene. In passato ho giocato per grandi squadre e questa lo è altrettanto. Mi piace molto lo stile di gioco e c'è tanta ambizione, sono qui per fare bene. Le mie caratteristiche? Sono un difensore forte nei contrasti, brava nei lanci lunghi e forte nel gioco aereo”.