Dopo il ritorno in campo della prima squadra dell'Inter, a distanza di un mese torna anche l'Inter Women: match in programma per sabato prossimo contro la Sampdoria. Per la prima uscita del 2023 l'Inter rende note le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla garaa: "L'appuntamento è per sabato 14 gennaio alle 12.30 allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni.