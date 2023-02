Acquistata nel mercato invernale, Frederikke Thøgersen è subito diventata titolare nell'Inter. Tanto da giocare e vincere anche il suo primo derby. "Tante prime volte in questo weekend - dice la centrocampista nel giorno in cui per la prima volta ha visto il Meazza per Inter-Atalanta -. Sono molto emozionata di poter essere qui allo stadio. Mi sono dovuta ambientare velocemente ma tutti mi stanno dando una grande mano nel club. Faremo molto bene insieme".