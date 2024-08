L'Inter Women di Gianpiero Piovani continua la preparazione in vista della nuova stagione: venerdì 23 agosto le nerazzurre hanno affrontato il Brescia in amichevole al campo sportivo di Cologne, vincendo con un comodo 3-0 deciso dalle reti di Pavan, Wullaert e Magull. La gara è stata organizzata nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa 'Inside The Dream', in memoria di Giampaolo Valnegri, ex preparatore dei portieri del Brescia Calcio Femminile.